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Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась
Власти надеются на постепенное ослабление эпидемии
Контроль за темпами заболеваемости COVID-19 достигнут по всей стране, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, ситуация с распространением коронавируса стабилизируется по всей стране. Вместе с тем, говорить о скором возвращении к привычному ритму жизни пока рано.
Руководитель ведомства отметила, что россиянам придётся ещё долго жить в условиях разного рода ограничений, обусловленных существованием COVID-19. Так что профилактические меры будут сохраняться как минимум в течение лета.
Обнадёживающим сигналом, по словам Поповой, является то, что в России практически не наблюдается прироста в заболеваемости COVID-19. Количество новых случаев начало понемногу снижаться.
Кроме этого, глава Роспотребнадзора также отметила, что большая часть населения не переболела потому, что граждане смогли соблюсти установленные правила.