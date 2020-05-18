Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

Контроль за темпами заболеваемости COVID-19 достигнут по всей стране, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.



Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, ситуация с распространением коронавируса стабилизируется по всей стране. Вместе с тем, говорить о скором возвращении к привычному ритму жизни пока рано.

Руководитель ведомства отметила, что россиянам придётся ещё долго жить в условиях разного рода ограничений, обусловленных существованием COVID-19. Так что профилактические меры будут сохраняться как минимум в течение лета.

Обнадёживающим сигналом, по словам Поповой, является то, что в России практически не наблюдается прироста в заболеваемости COVID-19. Количество новых случаев начало понемногу снижаться.

Кроме этого, глава Роспотребнадзора также отметила, что большая часть населения не переболела потому, что граждане смогли соблюсти установленные правила.