Ситуация серьезная: Кожемяко сделал важное заявление по коронавирусу

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Сегодня в России был побит рекорд по заболеваемости опасной болезнью

Глава Приморья Олег Кожемяко проверил работу административных комиссий в Уссурийске, а также посетил несколько торговых точек города, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевое правительство.

Так, глава региона посетил центральный рынок города. Там он отметил, что все продавцы работают в масках и перчатках, также в масках ходят покупатели, соблюдая «социальную дистанцию».

В супермаркете «Реми», между тем, 40% посетителей ходили по залам без масок.

- Владельцы магазинов будут нести всю ответственность за посетителей без масок. Нам важно пройти эти выходные дни так, чтобы мы быстрее вернулись к нормальной жизни, начали поэтапно открывать неработающие предприятия. Это зависит от соблюдения нами режима полной самоизоляции и эпидемиологических мер, - заявил Олег Кожемяко.

Глава региона в целом положительно оценил работу административных комиссий и полиции города.

Также Олег Кожемяко осмотрел строящийся в Уссурийске многофункциональный медицинский центр на 60 коек. Объект должны сдать 8 мая.

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