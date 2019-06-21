Закредитованность граждан может привести к финансовому пузырю, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Россия 24".

В интервью телеканалу министр экономического развития Максим Орешкин ужаснулся условиями выдачи займов в микрофинансовых организациях, получивших широкое распространение по всей России.

По словам главы ведомства, 1% в день, на который идут заёмщики, приводит их к попаданию в кабалу. По мнению Орешкина, такая ситуация является "ужасной" и властям России необходимо остановить рост такой закредитованности.

Так, например, в Центробанке уже рассматривают вопрос о введении показателя долговой нагрузки клиентов МФО, и в случае превышения определенного порога такие требования будут учитываться с надбавкой к коэффициентам риска при расчёте достаточности капитала. Сейчас готовится законопроект, устанавливающий его минимальный размер в 5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о том, что в России выделили большие средства на выплаты при рождении третьего ребёнка.

Дмитрий Шевченко