СК возбудил уголовное дело по факту возгорания плавбазы в Находке

Расследованием причин аварии на судне "Всеволод Сибирцев" будет заниматься Следственный комитет, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ведомство.

СК уже возбудил уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По информации следственных органов Дальневосточного следственного управления на транспорте, во время проведения сварочных работ на плавбазе произошло возгорание и хлопок газовоздушной смеси.

Сообщается, что в результате происшествия один человек погиб, а другой получил травмы и госпитализирован в больницу.

Следователями устанавливаются обстоятельства случившегося, проведён осмотр места происшествия.