Скандал года: Самосуд над школьником в туалете

Редакция DEITA.RU начинает подводить итоги уходящего года. Победителем в номинации «Скандал года», по мнению редакции, стала ситуация с самосудом над школьником, случившаяся в одной из школ приморского города Большой Камень. Эта история без преувеличения всколыхнула всю страну, но в ней до сих пор не поставлена точка. Хронология скандала – в материале DEITA.RU.



Разборки в туалете

Расправа над подростком в школьном туалете случилась утром 20 февраля. Одиннадцатилетнего мальчика, учащегося пятого класса, окунули в унитаз. Родители школьников, которые так или иначе страдали от нападок хулигана-одноклассника, совершили над распоясавшимся учеником самосуд. Известно, что отец одного из школьников решил отойти и серьёзно поговорить с хулиганом, однако получил порцию насмешек. Взрослый человек окунул школьника головой в унитаз в виде наказания за ёрничество и проступки ребёнка.

О «проблемном» подростке было известно ранее

Стоит отметить, что ещё до скандального инцидента, в декабре, ИА DEITA.RU неоднократно сообщало о бесчинствах школьного разбойника. Очевидцы утверждали, что подросток мог порвать одежду других ребят, отбирал деньги, приходил в школу с ножом, не стеснялся задираться и к девочкам. Пиковым инцидентом, после которого произошла ситуация в туалете, стало избиение школьницы, которую доставили в медучреждение с подозрением на разрыв селезёнки.

Стоит отметить, что родители не сразу решили предпринять столь решительные меры – прийти на личную встречу с обидчиком. На имя директора школы было написано коллективное заявление в связи с опасениями за жизнь и здоровье собственных детей. Резюмируя ответ директора, можно сказать, что руководитель школы напомнила о возможности обучения детей недовольных родителей в другой школе Большого Камня. В администрации Приморского края корреспондентам дали ответ, что факт посещения подростком школы с острым предметом, предположительно ножом, не соответствует действительности. Представители власти уверили, что держат ситуацию на контроле. Однако родители, доведенные до ручки бездействием ответственных лиц, взяли инициативу по решению проблемы в свои руки, и вот чем это закончилось.

Последствия

После инцидента с унитазом все участники проследовали в отделение полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Главному действующему лицу – отцу пострадавшей девочки грозит от 2 до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, после инцидента прошла череда громких увольнений – от должности освободили директора СОШ № 2 Большого Камня, а также начальника городского управления образования. Кроме того, увольнения коснулись и вышестоящих чиновников – об увольнении по собственному желанию вице-губернатора Приморского края Константина Межонова стало известно после инцидента в скандальной школе. На сегодняшний момент СОШ № 2 Большого Камня возглавил новый директор, а трудный подросток переведён в другую школу города. Однако, как утверждают очевидцы, подросток даже не думает вставать на путь исправления.

Реакция общественности

В сети история спровоцировала мощнейшую информационную волну. Несмотря на версию следствия, пользователи сети в большей части вставали на сторону отца девочки, утверждая, что, если дело коснулось бы здоровья их детей, они бы поступили подобным образом с обидчиком. Кроме того, появилось большое количество мемов – ироничных изображений, иллюстрирующих ситуацию.

Унитазный каратель

Именно так прозвали отца, совершившего самосуд. По большей части, правда, ему сочувствуя. Ведь жизнь у человека, похоже, пошла под откос.

В начале июля стало известно о завершении расследования по уголовному делу. Следователи сочли, что отец пострадавшей девочки наносил школьнику удары в область головы и тела. Решение суда планировалось озвучить 20 августа, однако из-за неких процессуальных моментов слушание перенесли на конец месяца.В случае вынесения обвинительного приговора, карателю грозит от двух до восьми лет лишения свободы.

Говорят, что и личная жизнь его не сложилась. По сообщениям одноклассников, семья распалась, родители пострадавшей девочки более не живут вместе.

Школьник-тиран или заблудший подросток?

Известно, что мальчик из проблемной семьи – отца убили несколько лет назад, мать на данный момент отбывает срок за решёткой за убийство другого мужчины, которое было совершено в текущем году. Подросток находится под присмотром бабушки.

Анализ странички обидчика в социальной сети позволил понять, что подросток активно интересуется тематикой воровских законов и понятий, так называемого АУЕ-направления. По словам очевидцев, после инцидента мальчика видели вольготно прогуливающимся по городу. Подросток успевал насмехаться над прохожими. Между тем, корреспонденты DEITA.RU связались с психологом агентства независимых консультантов и тренеров, члена совета ПРО ОД «Матери России» Оксаной Лосовой. Специалист отмечает, что грубыми методами справиться с трудным подростком не получится. Необходим системный подход, выяснение интересов мальчика, развитие положительных качеств характера. Случай разрушительного поведения подростка наглядно иллюстрирует недостатки воспитания. А резонанс, который получил инцидент, красноречиво свидетельствует о том, что школьное насилие, к сожалению, распространено повсеместно.

Что дальше?

По мнению специалистов, скандал года отчасти был спровоцирован равнодушием руководства всех уровней – от школьного до регионального. Ощущение безнаказанности у подростка позволило ему систематически травить одноклассников – отбирать и портить ценные вещи, унижать других детей и заниматься рукоприкладством. Данная ситуация была предана огласке лишь благодаря жёсткой реакции папы обиженной девочки. Однако сколько случаев натуральной травли в школе по всей стране остаётся незамеченными?

И очевидно, что просто переводом в другую школу, класс проблему школьного насилия не решить.

Софья Корф