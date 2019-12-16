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Скандал из-за отрезанной учительницей челки раздувают СМИ
Учитель русского языка отрезала школьнику слишком длинную челку, сообщает DEITA.RU. Неприятная история случилась в одном из учебных заведений города Палласовка Волгоградской области.
По имеющейся информации, восьмиклассник на уроке поспорил с классным руководителем, после этого она просто подошла и подстригла ему челку. При этом цчительница якобы издевалась над внешностью и одеждой ученика и комментировала свои действия.
Директор школы заявила, что челку, действительно, немного укоротил классный руководитель, когда ребенок подошел к учительнице во время зачета. Однако речь идет всего лишь о сантиметре или немного больше. «Чуть-чуть отрезала», — уточнила директор. Как пишет портал «Новости Волгограда», челка свисала на нос и мешала заниматься.
Отмечается, что ни у родителей, ни у ребенка нет претензий к педагогу. На данный момент учитель отстранён от проведения занятий. Проводится проверка.
Екатерина Брязгунова