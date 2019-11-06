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Скандал: красотку пустили «порулить» пассажирским самолетом

Самолет

О том, почему девушка без образования управляла самолетом, теперь придется рассказывать Следкому, сообщает DEITA.RU.

В Якутии разгорается скандал: в Сети появилось видео, на котором за штурвалом самолета сидит девушка. Как можно понять по кадрам, жгучая красотка – не профессиональный пилот.

На кадрах видно, как девушка в гражданской одежде неуверенно «рулит» самолетом. Второй пилот снимает это видео. Если это не монтаж, то самолет находился в небе, когда девушка им управляла.

Видеороликом заинтересовался Следственный комитет. Уже известно, что самолет, которым рулила красотка, пассажирский Ан-24. Он выполнял рейс из Якутска в Саккырыр. Все произошло, как считают следователи, 31 октября. Также уже известно, что девушка не имет допуска к управлению судами – в том числе, пассажирскими.

В Сети негативно отреагировали на ролик: люди в шоке, что их жизни на высоте нескольких километров зависят даже не от грамотных и опытных пилотов, а от их необразованных подружек.

Елена Миронова

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