Члены белорусского жюри грубо нарушили правила «Евровидения – 2019», за что и были отстранены от дальнейшей работы на конкурсе, сообщает DEITA.RU. Об этом со ссылкой на Eurovoix пишет РБК.

Решение об отстранения было принято после того, как на одном из интернет-порталов вышло интервью, которое дал председатель белорусского жюри Валерий Пригун сразу после первого полуфинала. В этой части конкурса принимала участие исполнительница от Белоруссии Зена, а значит – голосовало и жюри. В своем интервью Валерий Пригун раскрыл оценки, поставленные исполнителям. А это противоречит условиями конкурса — оценки запрещено обнародовать до окончания финала.

Екатерина Брязгунова