Предпринимателей возмутил краевой конкурс на осуществление междугородних и пригородных перевозок, бизнесмены обратились в УФАС, сообщает DEITA.RU.

Конкурсы на маршруты междугородних и пригородных автобусов в Приморье фактически решили соревновательной составляющей, сообщил агентству один из участников конкурсов, проводившихся департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморского края 27 июня и 2 июля.

В общей сложности на конкурсы было выставлено 15 лотов на перевозки по почти 50 маршрутам в Приморском крае, как на междугороднем, так и на пригородном сообщении. Но члены конкурсных комиссий признали несостоявшимися оба этих конкурса, и свидетельства на право осуществления пассажирских автобусных перевозок по указанным в лотах маршрутам, были выданы участникам конкурса, которых не стали признавать «несоответствующими требованиям» и ставшим таким образом «победителями» несостоявшегося конкурсного отбора.

«У всех компаний-участников конкурсной комиссией проверялись и признавались соответствующими требованиям представленные в заявках документы. Но ими же в дальнейшем было принято решение о недопуске компаний, подавших заявки, по причине несоответствия документов. Соответствующей требованиям в итоге признавалась только одна компания, которой и выдали право на осуществление перевозок, тогда как сам конкурс признан несостоявшимся», - уверены участники, которые уже обратились в УФАС. При этом другие конкурсанты полагают, что к победившей таким образом компании тоже могли быть вопросы, например, по наличию задолженностей. Но так ли это, очевидно именно этим вопросом должны заняться антимонопольщики и прокуратура.

Вместе с тем, у участников создалось впечатление, что конкурс был лишь формальностью, а его итоги были известны заранее.

«На сегодняшний день на рынке междугородних перевозок сложилась патовая ситуация. Нестабильность на этом рынке не секрет – старые, разваливающиеся автобусы, нерегулярные рейсы, нелегальные маршрутки – все это порождает услуги крайне низкого качества. Но при этом из года в год право перевозить приморцев доверяется все тем же перевозчикам. Новых игроков, которые готовы обновить парк и сделать перевозки более стабильными и комфортными, на рынок не пускают, отметая по формальным признакам», - рассказал агентству один из бывших сотрудников департамента.

В Приморье функционирует более 170 автобусных маршрутов регулярного междугороднего и пригородного сообщения. По данным департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморья, работают на них 43 перевозчика, включая 2 индивидуальных предпринимателей и 41 транспортную компанию, как видно из их перечня, размещенного на сайте администрации Приморского края.

Любые попытки зайти на этот рынок вызывают массовое недовольство перевозчиков. Новичкам дают понять, что это «клуб для своих». Из этого следует вывод, что хоть перевозки по приморским дорогам – то еще удовольствие, но, судя по всему, дело прибыльное, несмотря на бездорожье и рост цен на бензин. Недаром ни один из начальников управления транспорта Владивостока до 2013 года не покидал свой пост подобру-поздорову, и только в 2014 году городу наконец удалось провести первый конкурс на право осуществления перевозок и заключить договоры, по которым он передвигается по сей день.

Однако, сложившийся в крае порядок трогать, видимо, побоялись. Или не захотели. Хотя состояние автобусного парка, скорость движения, несоблюдение расписания и регулярная отмена рейсов вызывают массу нареканий у пассажиров. Охоту на старую рухлядь давно объявила и ГИБДД.

«Мы много лет воюем с перевозчиками, которые выставляют на маршруты разваливающиеся автобусы. Но существующее законодательство таково, что ориентированные на сверхприбыли перевозчики изыскивают массу возможностей работать «на карман», категорически не желая вкладываться в повышение качества перевозок. К примеру, они привозят свежий кузов под документы, устанавливают его на старую базу, остаётся старый двигатель, ходовая часть и так далее, и выпускают изношенный автобус на маршрут под видом нового», – публично заявлял начальник управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю полковник полиции Олег Зубакин.

Однако, по его словам, недобросовестные предприниматели продолжают «пользоваться лазейками в законодательстве», и власти, судя по всему, им не мешают и менять ситуацию не намерены.

9 июля в УФАС планируется рассмотрение жалобы на действия департамента транспорта администрации края. Посмотрим, есть ли шансы у нас с вами получить достойные пассажирские перевозки на территории Приморского края.

Светлана Алеутская