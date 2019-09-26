Скандал с дальневосточным губернатором дошел до Путина

Первый вопрос на совещании с членами правительства - невозможность одного из губернаторов выполнять свои обязательства, сообщает DEITA.RU.



В Кремле в среду прошло совещание с членами правительства. На нем традиционно присутствовал президент России Владимир Путин.

Первый доклад президент заслушал от главы Минстроя Владимира Якушева. Министр доложил о проблемной ситуации с прохождением отопительного сезона в Еврейской автономной области. О том, что 3 района из 5 совершенно не готовы к холодам ИА DEITA.RU сообщало еще в начале недели.

По словам Якушева, в области уже работает межведомственная комиссия: представители Минстроя, Минэнерго, Министерства финансов, МЧС и полпредства.

«Мы разбираемся с тем, как нам поставить работу в Еврейской автономной области на системный режим», – заявил Владимир Якушев.

На сегодняшний день уже есть план выхода из сложившейся ситуации - последние документы будут готовы в четверг.

По словам главы Минстроя, на прохождение отопительного сезона ЕАО надо выделить 120 миллионов рублей. эти деньги позволят снять аресты со счетов госпредприятия «Облэнергоремонт», чтобы оно могло функционировать. Кроме того, часть суммы пойдет на закупку топлива на 45 дней.

Еще один вариант решения проблемы - договоренность с РусГидро. Компания готова предоставить товарный кредит на 3 тысячи тонн запаса угля.

Начало отопительного сезона в ЕАО запланировано на период с 1 по 18 октября.

Чтобы избежать повторения подобной ситуации в 2020 году, уже сейчас Минстрой и представители других ведомств разработают систему централизованной закупки с «понятным ценообразованием», чтобы не начинать отопительный сезон в режиме ЧС каждый год.

Елена Миронова