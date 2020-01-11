Скандал с единороссом разгорается на Дальнем Востоке

Общественность обвиняет секретаря регионального отделения партии в убийстве 17-летней девушки, сообщает DEITA.RU.



На этой неделе в Республике Бурятия произошла трагедия: мужчина на дорогом внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado насмерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. В полицию человек, который утверждает, что был за рулем, пришел через несколько часов.

Как пишет РИА Новости, авария произошла в Прибайкальском районе республики. По официальной версии, местный бизнесмен Галуст Пилосян взял у своего друга секретаря партии «Единая Россия» Баира Жамбалова внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. На нем он поехал на рыбалку.

Пилосяна, который через несколько часов после ДТП пришел в полицию с повинной, отправили на медосвидетельствование: алкоголя в крови не было. Уголовное дело уже возбудили – именно на Пилосяна. Несмотря на ходатаство стороны обвинения, суд оставил его на свободе на время следствия.

Местные жители устроили настоящий бунт в соцсетях: люди не верят официальным заявлениям. Нашлись и очевидцы, которые видели тот самый Toyota Land Cruiser Prado на трассе злополучной ночью – скорость, по словам людей, была запредельной, а маневры опасными. Люди считают, что за рулем действительно был депутат, который попросил старого друга выгородить его. Однако такие версии расходятся с официальными заявлениями Следкома, и документальных подтверждений все еще нет.

Елена Миронова