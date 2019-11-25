Скандал с квитанциями ЖКХ назревает в регионе

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квитанция, документ, документы

Жительница Приморья пожаловалась на странные квитанции ЖКХ, которые ей приходят не первый месяц, сообщает DEITA.RU. Свою печальную историю она рассказала в паблике revizzorro_uss.

По словам гражданки, она проживает в квартире на земле. В доме есть централизованное водоснабжение, однако нет централизованного водоотведения. Несмотря на это, ей приходят квитанции, в которых указан расчет не только за холодную воду, но и водоотвод. «Отвода нет, пользуемся септиков. Как быть?» — задается она вопросом.

В социальной сети тут же дали реальные советы, как поступить.

«Переговорите с человеком, который откачивает септик. Пусть он внесёт вас в свой договор на слив стоков. После этого вам перестанут в квитанции выставлять счёт за слив. У нас тоже была такая же ситуация».

«Нам компания, у которой всегда заказываем машину на откачку, сама предложила заключить с ними официальный договор и сами подают в «Водоканал» показания, сколько кубов откачали. Это все официально».

«Сходите в «Водоканал», объясните им, что у вас септик».

«У нас тоже была такая ситуация. Написала заявление в «Водоканал», приложила договор с машиной по откачке септика, все пересчитали».

Екатерина Брязгунова

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