Квартирант ранил ножом хозяйку жилья во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером в полицию позвонила горожанка и сообщила о нападении на свою сестру. По ее словам, пострадавшая сдавала свою квартиру женщине и в этот день пришла за оплатой.

В жилище оказался нетрезвый сожитель квартирантки, который устроил скандал, отказался отдавать деньги, а затем взял нож и ударил хозяйку жилища в ногу.

В результате происшествия 35-летняя пострадавшая была госпитализирована врачами скорой в больницу, а подозреваемый в нападении задержан сотрудниками полиции. За содеянное мужчине грозит тюремный срок.

Стоит отметить, что подобные случаи в России не редкость. Пьяные граждане регулярно нападают не только на своих знакомых, но и на проходящих мимо граждан. Нередко пьяная потасовка переходит в серьезные разборки и возможным, что называется, смертоубийством.

Игорь Бегунов