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Скандал с отдохнувшими сахалинскими депутатами набирает обороты
Островные политики избрали оригинальный подход к самоизоляции
Новым витком скандала с депутатами гордумы Южно-Сахалинска и Сахалинской облдумы стало вмешательство компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», сообщает ИА DEITA.RU.
Несколько дней назад островные политики решили устроить себе экстремальный отдых, отправившись мыс Крильон. Фотографии с мероприятия, организованного во время всеобщего режима самоизоляции, его участники сами же выложили в социальные сети. На снимки попал и находящийся в собственности Сахалинского государственного университета вездеход «Трэкол», пишет «Сахалин.Инфо».
В данный момент транспортное средство числится в качестве федерального имущества, но приобретено оно было на средства «Эксон Нефтегаз Лимитед», выделившей 100% средств на покупку передвижного экологического поста ПЭП-1-2 на базе этого самого вездехода. О финансовой помощи в 2014 году попросил университет.
Как заявили в компании, в СахГУ уже направлен запрос с просьбой разъяснить ситуацию, так как именно вуз несет ответственность за оборудование.
Когда скандал начал набирать обороты, думцы закрыли свои страницы в соцсетях.