Куда и, главное, зачем пропал сайт краевого государственного телеканала ОТВ-Прим? Крайне запутанная и главное абсолютно нелогичная по своей сути история уже не первую неделю будоражит профессиональное и чиновничье сообщество Приморья. Изучив тысячи букв, написанных по данному поводу в социальных сетях и ТГ- каналах, DEITA.RU постаралось упорядочить цепь душераздирающих событий и сформулировать свои вопросы к владельцам государственного СМИ и правоохранителям.

Начать можно с того, что истории с доменом краевого телеканала ОТВ-Прим далеко не 2-3 недели. Это самое доменное имя - otvprim.ru, было приобретено КГБУ «Общественное телевидение Приморья» аж в 1999 году. В 2011-м оно на каком-то, очевидно, весьма благовидном основании было передано ООО «Медиаконтент». На каких условиях, и каков был доход бюджета Приморского края, или наоборот, какой ущерб был ему нанесен от уступки прав на фактически государственный ресурс - неизвестно. Между тем, с 2011 года, момента передачи его тому самому ООО, по июнь 2019 года доменным именем фактически управляло и напрямую оплачивало его КГБУ «Общественное телевидение Приморья». Тому есть масса подтверждений: от счетов на оплату домена (деньги, конечно, небольшие, но все-таки местами народные), до указаний самой администрации Приморского края разместить информацию на сайте и даже, о Господи! - судебных претензий к КГБУ ОТВ Прим за размещение информации на данной электронной площадке (копии документов имеются в распоряжении редакции).

Но история получила дальнейшее развитие - 7 июня 2019 года домен был передан от ООО «Медиаконтент» некоему физическому лицу, был изменен хостинг, провайдер, загружено новое программное обеспечение и информация на сайт, при этом на сайте продолжали фигурировать данные о коллективе и деятельности телекомпании наряду со сторонним контентом.

По имеющейся информации, также были произведены какие-то действия над рабочей оболочкой для создания выпусков телевидения, в которой работают сотрудники большинства отделов. В общем, с передачей доменного имени даже корпоративная электронная почта КГБУ «Общественное телевидение Приморья» была передана физическому лицу.

Наверное, стоит отметить, что все эти годы, а это на минуточку 20 лет, на сайте otvprim.ru размещалась именно информация КГУП ОТВ-Прим, снимали и писали именно сотрудники краевого телевидения, получавшие и получающие зарплату из бюджета Приморского края.

Как сообщили DEITA.RU источники в правоохранительных органах, трем губернаторам (трем!) направлялось предписание о недопустимости владения электронным ресурсом краевого телеканала физическим лицом либо частной компанией, однако никаких телодвижений со стороны чиновников не последовало. В итоге мы имеем то, что имеем.

Что же случилось с сайтом краевого телевидения и почему государство оплачивало и, возможно, до сих пор оплачивает частному лицу его расходы на существование и развитие его личного средства производства – сайта под доменным именем otvprim.ru? Вот только несколько примеров.

По имеющимся сведениям, в 2018 – 2019 гг. часть средств краевого телеканала была направлена на модернизацию сайта – какого? Частного otvprim.ru или какого-то другого? Кто и на каком основании мог давать такие распоряжения?

В феврале – марте 2019 года краевая телекомпания ОТВ-Прим заключила договор с индивидуальным предпринимателем на выполнение работ по продвижению сайта с доменным именем именно otvprim.ru в социальных сетях и повышению его позиций в одном из рейтингов. Чем фактически было признано, что сайт otvprim.ru - это инструмент краевого телеканала, и телеканал даже заплатил за его продвижение деньги. Вопрос другой – а деньги за рекламу на сайте вроде как краевого телеканала куда идут?

Всем уже понятно, что без малого десяток лет кто-то неплохо использовал Приморский край в своих частных интересах. Однако на этом история не закончилась!

В знаковый день - 13 июля 2019 года по данным регистратора домменной зоны RU – Руцентра, с сайтом otvprim.ru начинают происходить дальнейшие изменения, что-то меняют еще и 23 июля, и действительно администратором доменного имени становится даже не ООО, а некое частное лицо - Private Person. Домен продали или подарили? На каком основании? Куда поступили деньги и кто купил?

Изменился дизайн сайта, и теперь в углу экрана красуется уже другой, трудно различимый логотип, но краевое телевидение продолжает присутствовать на сайте – в виде вкладки. И самое интересное – на площадке продолжает публиковаться информация, явно изготовленная сотрудниками ОТВ-Прим (в видеокадрах видны микрофоны с лого канала). Что это? Зато в контактах для приобретения и размещения рекламы на сайте указаны сотовые телефоны частных лиц. «Отдел рекламы» гласит надпись - Отдел рекламы чего? Краевого телевидения? Но и это еще не конец… Ситуация начинает напоминать провинциальный водевиль на ярмарке.

Как стало известно DEITA.RU, от бывших сотрудников телекомпании поступают заявления в прокуратуру, правоохранительные и следственные органы с просьбой разобраться с ситуацией. Однако дело не двигается, более того, ситуация превращается в фарс. Одни правоохранители кивают на то, что, мол, мы же говорили и даже писали в краевую администрацию ранее, и вот случилось то, что случилось, и пусть сами расхлебывают, а другие вообще пересылают заявления тем чиновникам, которые в общем-то и курируют ОТВ, очевидно, в надежде, что те сами себя накажут. Между тем, речь идет о миллионах краевых денег – за годы его работы огромные суммы были потрачены на функционирование ресурса, зарплаты персонала, который готовил контент в том числе и для электронной версии телевидения, различные доделки и переделки и как в 2019 году на продвижение… Мы не говорим уже о деньгах за рекламу на ресурсе – где они?

Даже беглый анализ ситуации показывает здесь наличие целого ряда коррупционных статей – от злоупотребления служебными полномочиями до прямого хищения государственных средств и имущества, да еще, вполне возможно, по предварительному сговору и в составе группы лиц – чем черт не шутит.

Между тем фарс с сайтом продолжается. После поднявшегося шума у телекомпании появляется новое доменное имя - otvprim.com, и там, как ни странно, старый логотип и тоже контент телеканала, однако и там в открытых данных краевое предприятие невооруженным глазом найти не удалось.

А в это время у новых владельцев доменного имени otvprim.ru, похоже, начались проблемы с Яндексом. Оказывается, сайт все-таки имел некое отношение к государственной телекомпании и не только в распоряжениях краевой администрации и платежных ведомостях – в Роскомнадзоре была зарегистрирована лицензия электронного периодического издания Первое интернет-телевидение Приморья (ЭЛ № ФС 77 – 44578) учредителем, которого в свою очередь являлось государственное КГБУ. Так вот это издание было и официальным партнером Яндекса, и, соответственно, на него был оформлен доступ к партнерскому интерфейсу. Однако практически одновременно с передачей сайта частному лицу КГБУ ОТВ-Прим отчего-то прекратило 26.07.2019 действие лицензии на электронное СМИ (по чьему, интересно, распоряжению и зачем?). Вот в результате этого действа был утрачен и доступ к партнерской системе Яндекса. Теперь представители нового хозяина пишут в Яндекс с просьбой дать им доступ, при этом заявляя, что представляют редакцию ОТВ-Прим. Как стало известно журналистам DEITA.RU, сотрудники Яндекса также удивляются отказу от лицензии их прошлого партнера и предлагают новым владельцам воспользоваться старым паролем «Первого интернет-телевидения Приморья», которого у них попросту нет. Новые хозяева пишут про некий ребрендинг и продолжают прикрываться именем краевого телеканала (переписка есть в распоряжении редакции). В итоге уехавший в частные руки сайт ОТВ пока исключен из системы Яндекс.Новости, и его посещаемость упала в десятки раз.

Между тем, интересна и судьба заявлений, написанных рядом сотрудников по факту утраты контроля над сайтом телеканала. По имеющимся у DEITA.RU сведениям, ряд из них был переправлен непосредственно в соответствующие департаменты администрации Приморского края, у которой под носом, собственно, все эти пертурбации и происходили, и куда приходили уведомления о том, что сайт фактически не принадлежит им, но ничего так и не было сделано. Туда лились и продолжают литься бюджетные деньги. «А нет ли здесь умысла?» – спросит любой здравомыслящий человек. Кроме того, приморские законники, очевидно, забыли о словах нового прокурора, который прямо указывал на недопустимость перенаправления заявлений граждан в отношении чиновников тем самым чиновникам, которые и являются в той или иной степени объектами народного, так сказать, гнева. Как сообщают DEITA.RU источники в правоохранительной системе, в данном факте могли не усмотреть наличия уголовной составляющей, было это сделано по чьей-то просьбе или так, из-за низкой исполнительской грамотности – большой вопрос. Однако независимые эксперты прямо указывают на возможность наличия в происходящем состава для применения статей 159 и 160 чч.3-4 УК России. Ведь десятки миллионов бюджетных в том числе рублей тратились на функционирование сайта, зарплаты сотрудников и т.п. Более того, последние контракты, например, на «продвижение» были заключены уже в 2019 году, когда сайт, исходя из последних событий, уже чуть ли не выставлялся «на продажу», или как там происходила его передача очередному частнику.

Однако, не смотря на такое перекидывание заявлений, ситуация далека от разрешения. Как стало известно DEITA.RU, сотрудники телеканала готовят новые обращения. Редакция, в свою очередь, намерена обратиться с соответствующими запросами в Генеральную прокуратуру РФ и соответствующие управления Администрации Президента с целью установления контроля и правовой оценки ситуации, способной осложнить социальную обстановку на Дальнем Востоке, особенно в преддверии ВЭФ и выборов в ряде субъектов региона.

Михаил Светлов