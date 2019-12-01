Скандал в «Единой России»: Пьяный водитель жестоко наказан

Депутат Заксобрания Пензенской области Владимир Вдонин исключен из властвующей партии, сообщает DEITA.RU. Такое решение было принято после неприятной истории, приключившейся с бывшим единороссом.

Дело в том, что он был замечен за рулем в пьяном виде. Более того, когда Вдонина задержали стражи порядка, он предъявил фальшивое удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.

На данный момент мужчина не только исключен из рядов «Единой России», но из фракции партии в региональном парламенте.

Ответственный секретарь комиссии партии по этике Евгений Ревенко отметил, что своим поведением Вдонин порочит репутацию партийных рядов. Он не только «наплевал» на закон, но и на безопасность граждан, о которых должен заботиться.

Екатерина Брязгунова