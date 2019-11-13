Скандал в военной части: нарушитель заплатит за дрон

Владельца квадрокоптера, который использовал техсредство в запрещенной для этого местности, ждет штраф, сообщает DEITA.RU.

Согласно информации от Приморской прокуратуры, в августе этого года житель краевого центра запустил квадрокоптер над территорией закрытой военной части в селе Галенки Октябрьского района края. Мужчина совершил это по собственному желанию, не согласовав свои действия ни с одним из ведомств и не получив разрешения от руководства части и регулирующих органов.

В связи с этим районный прокурор возбудил уголовное дело об административном правонарушении. На днях оно было рассмотрено. Теперь собственник коптера должен будет выплатить 30 тысяч штрафа.

Напомним, ранее сообщалось об инициативе Госдумы, по которой собственники дронов будут обязаны иметь соответствующие документы на использование летательных аппаратов. Нарушителям должны будут выписываться довольно крупные штрафы: 50 и 150 тысяч для физлиц и должностных соответственно.

Александра Маслова