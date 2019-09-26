Скандальное решение властей по зарплатам устояло

В ходе работы трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений, заседание которой состоялось 26 сентября, администрация края и работодатели проголосовали «за» постановление, снижающее районный коэффициент, профсоюзы – «против», сообщает DEITA.RU.

Заседанию краевой трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений предшествовали несколько рабочих совещаний. Которые, принципиально позиции сторон не сблизили. Краевые власти все так же считают, что снижения районного коэффициента бюджетникам будет компенсировано с помощью повышения должностных окладов. Профсоюзы же с выкладками и расчетками на руках выражают в этом большое сомнение.

Союзник у администрации края в деле снижения районного коэффициента с 1,3 до 1,2 с января 2020 года появился вполне понятный и заинтересованный – работодатели. Наивно было бы полагать, что они откажутся поддержать инициативу властей.

Как рассказала журналистам и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края Светлана Красицкая, работа над постановлением будет продолжена. По ее словам, с точки зрения законодательства, администрация крае вправе принять этот нормативный акт. При этом, окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

Но, с большой долей вероятности, постановление в некоем доработанном виде появится в срок к 15 ноября, так как работники должны быть предупреждены об изменениях условий оплаты труда за 2 месяца.

По словам директора департамента финансов Приморского края Натальи Снитко, гарантированная часть выплаты заработной платы – должностные оклады, будут увеличены на 10%. Таким образом, по расчетам властей, зарплата краевых бюджетников вырастет на 3,125%.

Итак, трехсторонняя комиссия не согласовала снижение районного коэффициента. Однако, Трудовой Кодекс позволяет власти принимать решения, которые она посчитает нужным. «Администрация края приняла решение на свой страх и риск, несмотря на то, что трехсторонняя комиссия не согласилась с решением из-за позиции профсоюзов», - рассказал председатель Приморской краевой организации Росхимпрофсоюза, член трехсторонней комиссии Максим Саенко, оценив решение об урезании районного коэффициента как преждевременное, и, возможно, непродуманное.

По его мнению: «В случае, если заработная плата работников снизится, это будет недовольство, это будет против государственной политики, которая проводится в регионе. И эту ответственность возьмет на себя полностью администрация Приморского края». Позиция профсоюзов не изменилась: урезание районного коэффициента уменьшит заработную плату низкооплачиваемой категории работников. «Мы делаем бедных еще беднее», - говорит Максим Саенко.

Пока очевидно одно: конкретные расчеты отраслевых профобъединений доказывают, что зарплаты краевых бюджетников, чьи оклады ниже МРОТ, упадут. Те же, у кого оклады выше минимального размера оплаты труда, могут получить повышение на 3,125%. А могут и не получить.

Дмитрий Санников