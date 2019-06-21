Fsb_official_ передает информацию о задержании руководителя Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, пойманного на взятках и превышении полномочий, сообщает DEITA.RU. Следователи будут настаивать на аресте виновного, задержанного по результатам обысков в кабинете.

К обвинению прикрепляется видеозапись с 2017 года, на котором некто, напоминающий Жиркова, говорит о распределении откатов, сидя за столом возле сумки с деньгами. При проверке подлинность видео была подтверждена.

В более ранний период, 2003 2014 годы чиновник засветился в мусорном скандале, будучи главой Железнодорожного городского округа Балашихи. История окончилась скандалом и увольнением.

Новым назначением Жиркова стала должность главы Пушкинского района Подмосковья в феврале текущего года. И вот коррупционный скандал прямо после прямой линии с президентом РФ, четко высказавшим свое мнение по этому поводу и не нашедшим для описания таких хищений приличных слов.

Не остались в стороне и граждане, комментирующие новость. «Минус один взяточник. ФСБ ведет счет», «Интересно, кто принимает решение снова брать таких людей на управляющие должности? А ФСБ нужно ещё кучу работы сделать, чтоб таких додушить.» отозвались россияне.

Анастасия Туркова