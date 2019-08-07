Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает DEITA.RU.

Как передают РИА Новости, допрос должен пройти двенадцатого августа. Украинское Госбюро расследований предполагает, что Порошенко, возможно, уплатой налогов пренебрегал. В настоящее время по этому вопросу идет разбирательство.

Напомним, что на экс-президента Украины Петра Порошенко уже заведено несколько уголовных дел.

Анастасия Туркова