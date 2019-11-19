Скандальные дорожные камеры дошли до Госдумы

Депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков пожаловался на дорожные камеры видеофиксации, которые штрафуют московских законопослушных водителей, сообщает DEITA.RU.

По словам Лысакова, камеры «Стрит Фалькон», более похожие на уличные фонари, не могут понять, что человек не припарковался в неположенном месте, а просто стоит в пробке на парковку. Также подобные камеры могут оштрафовать водителя на три тысячи, если он медленно двигается в пробке или даже попал в аварию и ждет сотрудников ДПС.

В связи с этим Вячеслав Лысаков отправил письмо соответствующего содержания руководителю администрации президента Антону Вайно.

В своем послании народный избранник отметил, что камеры не имеют необходимых табличек, предупреждающих о фото- или видеофиксации. Также они в принципе не способны распознать автомобиль, который двигается с минимальной скоростью, а не стоит на месте.

При этом в московском департаменте транспорта уверяют, что работа камер полностью соответствует законодательству.

Ранее прошла информация о том, что дорожные камеры начнут штрафовать за превышение скоростного режима на 10 километров.

Екатерина Брязгунова