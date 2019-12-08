Скандальный депутат зарабатывает миллионы в Госдуме

Парламентарий государственной Думы, известный под авторством неоднозначных и курьезных запретительных инициатив, Виталий Милонов раскрыл свои финансовые секреты. Депутат признался, что получает в месяц заработную плату в размере 350 тысяч рублей. Из этих денег, по словам Милонова, 29 тысяч он отдает в качестве зарплаты помощнику, остальное — идёт «в семью», сообщает DEITA.RU.

Народный избранник имеет не только богатое генетическое наследие (у Милонова шесть детей), но и солидный годовой доход от государства. По итогам года депутат получает чуть больше 4 миллионов рублей официального дохода. По словам Виталия Милонова, с большой семьей и такую зарплату приходится экономить. Парламентарий рассказывает, что раньше (когда в семье был лишь один ребенок) он покупал брендовые вещи и дороги и качественные «расходники» — памперсы с активированным углём и т.д. Теперь же, уверен депутат, такой «роскоши» он себе позволить не может. По его словам, даже поесть пиццу всей семьей или сходить в музей «влетает в копеечку».

Виталий Милонов пожаловался и на то, что отправлять детей на отдых приходится по «горящим» турам, и искать самые дешевые билеты. Также в семье депутата-скандалиста не приемлют роскоши в питании, но «на еде не экономят».

Евгений Черемухин