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Скандальный депутат зарабатывает миллионы в Госдуме
Парламентарий государственной Думы, известный под авторством неоднозначных и курьезных запретительных инициатив, Виталий Милонов раскрыл свои финансовые секреты. Депутат признался, что получает в месяц заработную плату в размере 350 тысяч рублей. Из этих денег, по словам Милонова, 29 тысяч он отдает в качестве зарплаты помощнику, остальное — идёт «в семью», сообщает DEITA.RU.
Народный избранник имеет не только богатое генетическое наследие (у Милонова шесть детей), но и солидный годовой доход от государства. По итогам года депутат получает чуть больше 4 миллионов рублей официального дохода. По словам Виталия Милонова, с большой семьей и такую зарплату приходится экономить. Парламентарий рассказывает, что раньше (когда в семье был лишь один ребенок) он покупал брендовые вещи и дороги и качественные «расходники» — памперсы с активированным углём и т.д. Теперь же, уверен депутат, такой «роскоши» он себе позволить не может. По его словам, даже поесть пиццу всей семьей или сходить в музей «влетает в копеечку».
Виталий Милонов пожаловался и на то, что отправлять детей на отдых приходится по «горящим» турам, и искать самые дешевые билеты. Также в семье депутата-скандалиста не приемлют роскоши в питании, но «на еде не экономят».
Евгений Черемухин