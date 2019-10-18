Скандальный долгострой законсервируют в Приморье

Власти Приморья решили не достраивать некогда амбициозный культурный проект Приморского колизея. Сколько миллионов «заморозят» на Русском острове, остается загадкой, сообщает DEITA.RU.

Первый на Дальнем Востоке инновационный культурный центр так и останется в планах. Деревянным остовам не суждено стать стеклянными куполами, и они так и останутся в лесах острова мечты памятником то ли коррупции, то ли разгильдяйства. Эх, прав был Тарасенко, «Ну кто так строит?».

На днях региональные СМИ распространили информацию о том, что недостроенный приморский колизей решено законсервировать не неопределенный срок, и его заморозят до нового года за 7 миллионов рублей из краевого бюджета. Сколько бюджетных миллионов так и останется гнить на острове Русский, неизвестно. Никто так и не смог внятно объяснить, почему даже в помощью федеральных субсидий так и не удалось построить многообещающий проект.

Вообще на строительство ИКЦ выделялось полмиллиарда рублей. Еще в 2017 году сообщалось о корректировках в краевой бюджет с целью направить на достройку 80 млн., чтобы привлечь федеральные средства. Но ни в 2017-м, ни в 2018-м центр так и не появился. Некоторое шевеление стройке придал экс-врио губернатора Приморья Тарасенко, потребовав информацию по количеству подрядчиков и перечисленным им средствам.

Затем о приморском позоре стало известно министру культуры Мединскому. «Можно было три театра построить, более безобразной ситуации за семь лет работы я не видел», - возмущался он и доложил о ситуации президенту. Предполагаем, что консервация недостроенного объекта не избавит регион от громких уголовных дел…

Конечно, зачем достраивать колизей, если новую грандиозную стройку затеяли, скажут злые языки, имея ввиду большой театрально-образовательный и музейный комплекс, ради которого даже снесли один из корпусов ДВФУ на Орлиной сопке во Владивостоке. Предполагается, что гигантский культурный центр дальневосточной столицы включит хранилище фондов Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, музея народов востока и Приморской картинной галереи, а также новый концертный зал Мариинского театра. Стройку активно начали в конце прошлого года и должны завершить в 2022 году. Однако и в этом строительстве в последнее время наметилась пауза, по информации DEITA.RU, она вызвана сменой генподрядчика, со Стройгазмонтажа на Стройтрансгаз. Не повлияет ли это на сроки сдачи культурного центра и не станет он еще одним знаменитым долгостроем Приморья, покажет время.

Светлана Алеутская