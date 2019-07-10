Бывший грузинский лидер попал в очередной скандал, сообщает DEITA.RU.

Новостные сайты города Одесса пишут об инциденте с участием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По информации местных изданий, политик поучаствовал в потасовке возле городского здания суда, в ходе которой нанёс травму одной из пенсионерок, а именно - она сломала руку после падения в результате драки с бывшим губернатором одесской области.

Отметим, что это далеко не первый скандал, в котором так или иначе замешан Саакашвили. Буквально каждый месяц на Украине происходят подобные ситуации, выставляющего политика в неприглядном свете.

Также Саакашвили не прекращает транслировать антироссийскую риторику, настраивая украинский народ против жителей соседнего государства.

Дмитрий Шевченко