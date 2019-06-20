Экс-президент Украины Петр Порошенко высказался по поводу возможного компромисса: нынешний глава страны Владимир Зеленский признает Крым российским, если конфликт в Донбассе решится, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Ленту.ру.

Журналисты спрашивали у Порошенко, возможно ли обменять Крым на урегулирование ситуации в Донбассе, и политик ответил положительно. Добавил только, что тогда власть больше не будет являться властью, и ситуация станет опасной для граждан.

Порошенко называет преступлением обстрелы Россией территорий Украины в 2014 году. Он уверен, что Россия может и авиацию использовать, и считает необходимым принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности.

Анастасия Туркова