Порошенко пожелал стать «отцом нации», сообщает DEITA.RU со ссылкой на украинские СМИ.

Как пишет РИА ФАН, бывший президент Украины Петр Порошенко собирается возглавить список партии «Европейская солидарность», чтобы стать «отцом нации». Расклад получается примерно такой же, как и в Польше с Качиньским, который имеет немало влияния, не занимая должностей при

Ранее, в мае, партия «Блок Петра Порошенко» сменила название на «Европейская солидарность». Теперь она намеревается участвовать в выборах в Верховную раду.

Анастасия Туркова