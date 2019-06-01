Против Порошенко на Украине возбудили дело о захвате власти, сообщает DEITA.RU. Рассказал об этом бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Ему вменяется захват власти –считается, что он повлиял на подбор кандидатов в члены Высшего совета правосудия в марте — мае текущего года.

Надо сказать, что это обвинение, предъявляемое Порошенко, стало уже пятым. Буквально на прошлой неделе он получил обвинение в государственной измене за инцидент в Керченском проливе. Также его заподозрили в злоупотреблении властью полномочиями при распределении должностей в "Центрэнерго". Также на экс-президенте висит обвинение в легализации преступных доходов – 300 миллионов долларов за завод "Кузня на Рыбальском", и в узурпации судебной власти. К ним же прибавилось незаконное завладение телеканалом "Прямой", и неуплата налогов. И это еще не все – на очереди новые обвинения.

Есть предположение, что июль этого лета Порошенко встретит в следственном изоляторе. Его активы юрист требует арестовать.

Что касается нового президента Украины, Владимира Зеленского, то он остался без зарплаты. Подробности читайте в материале по ссылке ниже.

Анастасия Туркова