Скандальный закон пытаются отменить пикетами и петициями

Петициями и пикетами встречают экологические активисты вступление в силу с 1 ноября 2019 года изменений в закон об особо охраняемых природных территориях, сообщает DEITA.RU.

Уже с 1 ноября 2019 года приморские власти смогут изменять границы, а то и полностью упразднять 217 особо охраняемых природных территорий краевого значения. Соответствующий закон депутаты Законодательного Собрания приняли еще на июльской сессии, а в нынешнюю пятницу он официально вступает в силу.

Система ООПТ в Приморье – одна из самых развитых в стране. Их общая площадь составляет 434 тысяч гектаров, в том числе один природный парк площадью 9,5 тысячи гектаров, десять заказников общей площадью 372,2 тысячи гектаров и 206 памятников природы общей площадью 52,6 тыс. га. По мнению депутатов, данные территории были созданы еще 40 лет назад, и тогда это было обосновано. Сегодня значительная часть этих территорий не работает и не соответствует тем целям, для которых выделялась.

Общественники же с такими доводами не согласны. Уже в день принятия закона представителей власти на крыльце краевой администрации встречали одиночные пикеты. Экологические активисты посчитали закон нарушением прав жителей Приморья на благоприятную окружающую среду. По их оценке, документ придуман, чтобы вершить «коммерческие нарушения «в законе». «Подгонять под закон подобные неблагопристойные действия - это сродни тому, если бы региональные власти обсуждали, каким образом можно было бы осуществлять смертную казнь, если придётся, невзирая на то, что государством введён мораторий на неё уже более тридцати лет назад», - комментировал в интервью DEITA.RU доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков.

Еще один митинг прошел во Владивостоке прямо накануне Восточного экономического форума. «Губернатор, оставь чистое море детям!», «Заповедники не для размещения грязных производств», «Спасите Хасан, жемчужину Приморья» - такие плакаты держали в руках участники митинга за отмену краевого закона.

Экологические активисты продолжают акции протеста и сейчас, причем в разных формах. Так, на портале Change.org более 1800 человек подписали петицию с требованием отмены изменений в закон об особо охраняемых природных территориях. По их мнению, в результате реализации закона может произойти глобальное необратимое ухудшение окружающей природной среды, что приведет к необратимым последствиям.





Ну а на крыльцо администрации края 31 октября в одиночном пикете вышла Инесса Налетова. Как прокомментировала DEITA.RU руководитель приморской региональной Эколого-Социальной общественной организации «Наследие», вопрос закона об особо охраняемых природных территориях касается всех жителей Приморского края. По ее мнению, закон нарушает конституционные права граждан, а также противоречит федеральному законодательству и не прошел соответствующую антикоррупционную экспертизу. Что же делать со скандальным законом? «Есть три разных варианта решения этого вопроса: выходить в суд, проводить краевой референдум или ждать 2 года, чтобы переизбрать состав депутатов Законодательного Собрания», - говорит Инесса Налетова.

У краевых властей – свои доводы. Как подчеркивал в интервью DEITA.RU заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Приморского края по продовольственной политике и природопользованию Александр Тютерев, суть проблемы не в самом Законе, а в его неукоснительном исполнении. По его мнению, именно к этому должно быть направлено пристальное внимание надзирающих органов, научного сообщества и общественности. «Изменения в Закон вызваны тем, что в нем действительно не прописана процедура изменения границ особо охраняемых природных территорий и процедура возможного изменения их статуса. Комитетом по продовольственной политике и природопользованию проанализированы аналогичные Законы в десятках субъектов Российской Федерации. Практически во всех эта процедура прописана двумя абзацами по две-три строки, суть которых сводится к следующему: процедура ликвидации ООПТ аналогична процедуре ее создания. Мы же стремились прописать такую процедуру, если необходимость в ней возникнет, предельно прозрачной, открытой, с учетом мнений и рекомендаций всех заинтересованных сторон. Достаточно сказать, что таблица поправок к проекту закона заняла 18 листов. Депутатов обвиняют в том, что в законе не прописан порядок учета мнения общественности, научного сообщества и т.п. Но ведь это не правда. Иногда создается впечатление, что «борцы» даже не читали Закон», - говорит Александр Тютерев.

Дмитрий Санников