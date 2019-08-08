Скоро в службе «Такси» смогут работать только российские граждане, сообщает DEITA.RU. Соответствующий законопроект принят в первом чтении Государственной Думы.

Согласно одобренному документу, работать таксистом сможет не каждый водитель. Для начала ему нужно будет оформить в налоговых органах так называемое разрешение на работу. Проще говоря, зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя.

После этого каждому потенциальному таксисту придется сдать экзамен на знание местности, пишет «МК». Далее нужно идти и покупать специальный прибор, который называется тахограф, он не только проследит за скоростью, но и проверит не перетрудился ли водитель и не устал. Хотя, наверное, уставать теперь таксистам будет некогда, ведь рабочий день их хотят сократить с двенадцати до восьми часов.

Отмечается, что все эти нововведения приведут лишь к тому, что стоимость услуг службы "Такси" возрастет в несколько раз.

Екатерина Брязгунова