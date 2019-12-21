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«Скажите: «Спасибо» — неприятную записку получил автолюбитель у дома

машина, собака

Прокалывать колеса водителям, припарковавшимся не у своего дома, сегодня не в моде. Теперь недобросовестные жильцы многоквартирных домов просто-напросто ослабляют гайки на задних колесах. А это, между прочим, может быть чревато серьезной аварией, сообщает DEITA.RU.

Приморский паблик «Экипажи ДПС» опубликовал записку, которую нашел у себя под «дворниками» подписчик. Послание гласит: «У задних колес ослабили все гайки. Перед тем, как ехать, не забудьте их закрутить. Добро пожаловать к нашему дому. Не стоит у нас ставить машину, тем более, если вы с другого дома».

Отметим, что проблемы с парковкой во Владивостоке наблюдаются уже не первый год. На ближайшее время даже запланировано строительство многоярусных парковок. К слову, только они-то и могут спасти город от засилья припаркованных где попало авто.

Подписчики паблика уверяют, что подобные записки оставлять нельзя, это незаконно. «Бред, приватизируйте территорию около дома, ставьте шлагбаум и вперёд. Если этого нет — идите все в баню. Ставлю, где хочу», — пишут люди.

Кстати, нашлись и те, кто поддержал жителей многоквартирного дома. «Ну тоже бесит, на самом деле, когда за годы уже сложилось, кто где паркуется, кто куда может встать, если его место заняли. И иногда появляются какие-то залетные. В доме семь подъездов, паркуемся, как придётся, и кто-то просто берет и приходит из дома, в котором четыре подъезда и ставить своё корыто. От этого весь дом получает дискомфорт, потому что система ломается», — возмущаются жители дальневосточной столицы.

«Нормально. Так как прекрасно понимаю жильцов таких домов. Сама кружу по 20 минут, пока освободят у моего дома место те, кто ходит в соседнее офисное здание».

«Мне кололи колёса в своём дворе, а потом написали записку — видите ли, думали, что не в своём паркуюсь».

«Надо сказать: «Спасибо», закрутить гайки и последовать совету».

Екатерина Брязгунова

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