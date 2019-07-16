Мультфильмы, снятые по мотивам легенд и сказаний коренных народов Дальнего Востока показывают в Доме путешественника Арсеньева. Через понятную детям форму мультипликации сотрудники музея приобщают юное поколение к истории родного края и региона, сообщает DEITA.RU.



Программа «Этномультфильм» идет каждое воскресенье. Во время каникул группы школьников приходят на просмотр и среди недели. Так второклассники одного из пришкольных лагерей Владивостока пришли посмотреть нивхскую сказку «Как обманули змея». Кто-то из ребят уже был в музее, кто-то пришел впервые. Но все они с горящими от любопытства глазами ждали встречи с неожиданным, сказочным миром. На экран ребята смотрели затаив дыхание наблюдая как семья воронов борется с жестоким змеем защищая своих птенцов. После просмотра они поделились, что сказка, в которой мудрость и смекалка победили зло, им очень понравилась.

Проект «Этномультфильм» включает в себя мифы, легенды и сказки разных народов России. В доме путешественника Арсеньева главный упор делают на дальневосточную историю. Здесь можно увидеть эскимосскую сказку про ворона, нанайскую сказку «Сердце зверя», эвенкийскую сказку «Медвежьи истории» и другие.

По субботам в музее проходят мастер-классы «Знакомство с родным краем». Программа рассчитана на детей от 6 лет. Ребятам рассказывают истории об обитателях Уссурийской тайги, а затем, под руководством сотрудника музея, они изготавливают понравившегося лесного героя из бумаги.

Мемориальный дом-музей, или дом путешественника Арсеньева - часть большого Государственного музея имени Владимира Клавдиевича Арсеньева.

В особняке по адресу: Владивосток, ул. Арсеньева, 7 б, в котором находится дом-музей, великой путешественник и исследователь приморских земель жил со своей семьей и работал в начале прошлого века.

Ирина Павленко