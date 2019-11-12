Скидки на оплату штрафов ГИБДД не нужны россиянам, к такому выводы пришли российские специалисты, проанализировав среднее время погашения задолженностей за нарушения ПДД. Об этом сообщает DEITA.RU.

Исследование провели специалисты банка «Русский Стандарт» с помощью анализа денежных операций клиентов, совершенных через приложение «мобильный банк» со всех уголков России. Отмечается, что в исследовании приняли участие более двухсот тысяч россиян.

Оказалось, что граждане не очень-то спешат оплачивать штрафы в двадцатидневный «льготный» период с предоставлением пятидесяти процентной скидки - среднее время погашения задолженности по стране в текущем году равняется сорока четырем дням.

По словам экспертов, быстрее всех избавиться от долгов спешат жители Троицкого административного округа Москвы и Красногорска - за тринадцать-пятнадцать дней в среднем, в то время как средний срок оплаты штрафов ГИБДД у москвичей редко бывает короче девятнадцати дней. Около семнадцати дней необходимо жителям города Волжский Волгоградской области. В Санкт-Петербурге аналогичный показатель часто выходит за рамки сорока шести дней.

В целом результаты исследования показали, что за прошедшие девять месяцев текущего года едва больше семи процентов россиян воспользовались скидкой для уплаты штрафа ГИБДД, в то время как за аналогичный период пришлого года услугой воспользовались почти девяносто восемь процентов клиентов банка. Это, по мнению экспертов, красноречиво говорит о резком снижении заинтересованности граждан в данной акции.

«В целом за текущий год граждане стали больше получать штрафы за нарушение ППД, стоимостью более одной тысячи рублей и от пяти тысяч рублей. Средняя сумма оплаты штрафа составила шестьсот четыре рубля, что на шестнадцать процентов больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество платежей совершалось клиентами банка в летний период и в сентябре - в период отпусков и дачного сезона, когда россияне чаще отправляются в путешествия на личном авто», - заявили специалисты банка.

Сегодня «льготный» период оплаты штрафов ГИБДД равняется двадцати дням с момента вступления постановлении об административном правонарушении в силу, простановки подписи за полученное постановление о наложении штрафа или с момента обратной отправки письма почтовым отделением отправителю. Именно в рамках этого срока проштрафившийся автолюбитель имеет право погасить задолженность с пятидесяти процентной скидкой.

С июля текущего года депутаты Госдумы рассматривают законопроект, предусматривающий увеличение «льготного» периода до тридцати суток. Авторы инициативы высказали мнение, что россияне банально не успевают оплатить штраф со скидкой из-за задержек доставки извещения о штрафе по независящим от них причинам. Дальнейшая судьба законопроекта на данный момент остается неизвестной.

Напомним, что в сентябре россиянам рассказали об одном из способов избавиться от задолженности по штрафам ГИБДД. Согласно поправкам в Бюджетный кодекс РФ, граждане смогут «очистить штрафную историю» после прохождения сложной процедуры личного банкротства: как только мера вступил в законную силу - все штрафы будут полностью списаны.

«Законопроект призван расширить перечень случаев, при которых недоимки по налогам граждан будут списаны. После внесения поправок в действующее бюджетное законодательство, в перечень этих случае включили и банкротство физических лиц, чтобы помочь гражданам, попавших в трудную жизненную ситуацию, вернуться к нормальной жизни. Правда, чтобы избавиться от долгов россиянам придется пройти жесткий аудит имущественного состояния», - заявил председатель правления Ассоциации юристов Владимир Груздев.

Екатерина Цой