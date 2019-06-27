С таким предложением к Владимиру Путину обратились члены рабочей группы при Госсовете по развитию автодорожной сети, сообщает DEITA.RU.

Как повысить безопасность на дорогах, обсуждали вчера в высоких кабинетах. По словам члена рабочей группы, главы Ленинградской области Александра Дрозденко, в 70% смертельных ДТП виноваты водители, нарушившие скоростной режим, правила обгона или совершившие выезд на встречную полосу.

Эксперты предложили президенту, во-первых, лишать прав за максимальные показатели превышения скорости на один год, а во-вторых, премировать законопослушных. Российский союз автостраховщиков готов давать скидки за безаварийную езду, заявил Александр Дрозденко и предложил завершить доработку соответствующего законопроекта.

Согласно этому документу, стимулировать водителей предлагается за счет повышающих или понижающих коэффициентов при расчете стоимости ОСАГО, а также дополнительных скидок за безаварийную езду.

Отметим, что Владимир Путин в ходе Госсовета намекнул губернаторам 30 регионов, где выросла аварийность на дорогах, что пора принимать меры. Имена худших президент предпочел не называть. Однако не так давно стало известно, в их числе находится Приморье. По данным исследования Института региональных проблем, регион занял 6-е место в стране по удельному количеству дорожно-транспортных происшествий, и рост аварийности на дорогах края продолжается, сообщает DEITA.RU.

Светлана Алеутская