Автоэксперты не против увеличения на десять дней периода, в течение которого автомобилисты должны оплатить штрафы за нарушение ПДД со скидкой – за полцены, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости. Но они не понимает, для чего это нужно, если большинство водителей и так укладывается в срок.

В Госдуме предлагают продлить до тридцати дней период действия льготной ставки на оплату штрафа ГИБДД. Теперь отделаться от штрафа, заплатив половину стоимости, можно будет не в течение двадцати дней, а за тридцать.

Но вот координатор Общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов уверен, что нарушителям вполне хватит и двадцати дней, тем более, что платить можно и с телефона. Что касается почты – то квитанции либо спокойно приходят за двадцать дней, либо вовсе не приходят – в случае сбоев.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, высказывая свое мнение, заявил, что вообще не понимает вариант оплаты штрафа со скидкой. По его убеждению, наказание должно быть наказанием, а не на игру с бонусами за скорость реакции. Но при этом он все же дал бы возможность автолюбителям более долгий срок на льготную оплату, раз уж они этой системой пользуются.

Еще ряд экспертов поддерживает инициативу, считая, что она может сделать жизнь граждан если не лучше, то легче. Хотя едва ли это нововведение сильно повлияет на что-либо, добавляют они.

Напомним, что Федеральная служба судебных приставов России пожаловалась на автовладельцев, не желающих оплачивать штрафы и оспаривающих их в суде. Сумма проигнорированных россиянами штрафов за пять первых месяцев 2019 года равна 22,4 миллиона рублей.

Анастасия Туркова