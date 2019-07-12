В Государственную Думу вносится законопроект о продлении срока скидки на штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщает DEITA.RU.

Разработчики документа, депутаты фракции ЛДПР, полагают, что скидку в 50% нужно продлить с 20 дней до 30 дней. Как считают российские парламентарии, этот срок не всегда достаточен из-за возможных сбоев в работе почты. Нередко водители получают «письмо счастья» уже после 20 дней и не имеют возможности оплатить штраф со скидкой. При этом, нужно учитывать, что и в последние дни скидки оплата не всегда проходит вовремя. Это происходит потому, что банкам, и интернет-сервисам требуется время для проведения платежа в систему ГИС ГМП.

Правило о скидке в размере 50 % было введено в России с 1 января 2016 года. Оно касается тех нарушений правил дорожного движения, которые не представляют большой общественной опасности. К ним относится большинство из штрафов ГИБДД.

По данным УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, за последние выходные сотрудниками госавтоинспекции в регионе выявлено и привлечено к административной ответственности 1564 участника дорожного движения, совершивших административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Дмитрий Санников