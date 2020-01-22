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Склад на Снеговой полыхнул ночью во Владивостоке
По сообщению ГУ МЧС России по Приморскому краю, в ночь на 22 января сотрудники пожарной охраны города Владивостока приняли информацию о возгорании складского помещения на улице Снеговая, рассказывает DEITA.RU.
Команда спасателей сразу же выехала на место пожара. Благодаря их профессионализму, оперативности и командной работе, очаг возгорания удалось быстро ликвидировать, не допустив распространение огня на соседние строения.
По оценкам спасательной службы, площадь ущерба составила 300 квадратных метров, погибших и пострадавших нет.
Ирина Елкина
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