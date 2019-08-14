Примгидромет на этот раз ливни не прогнозирует, сообщает DEITA.RU. Четырнадцатого августа проживающим в крае предстоит лишь несельный дождь с утра в краевой столице и слабые, непродолжительные периоды дождя на остальной территории. Туманов тоже не прогнозируется.

Температура воздуха в середине августа: до восемнадцати градусов в столице и до двадцати восьми на остальных приморских землях. Кроме побережья: здесь ожидается около двадцати двух градусов.

Ветер во Владивостоке сильный, скоростью до восемнадцати м/с. В других городах до одиннадцати.

Анастасия Туркова