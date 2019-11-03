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Сколько будет стоить доллар, сказали в Сбербанке
Прогноз на весь ноябрь дал ведущий аналитик кредитного
учреждения, сообщает DEITA.RU.
Инфляция вырастет, а рубль упадет – такой прогноз на ноябрь дал начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Так, по мнению аналитика банка, в ноябре доллар будет стоить порядка 64,5 рублей. В предпоследнем месяце года, уверен представитель Сбербанка, рубль снова начнет падение – в отличие от более удачного октября.
Инфляция в ноябре, по мнению Лисоволика, будет держаться на уровне 0,3%. Повышение связано с традиционным повышением цен на сезонные продукты. Однако общегодовая инфляция не должна выйти за пределы прогнозируемой – 2,5%.
Елена Миронова