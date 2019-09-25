Сколько будут стоить номера, рассказали в ГИБДД

Россияне переживают, что из-за новых правил выдачи госномеров на авто вырастет и их цена, сообщает DEITA.RU.



С 1 января 2020 года в России вступает в силу закон, согласно которому изготавливать регистрационные номера на авто смогут ИП. Россияне переживают, что из-за таких нововведений цены на получение номера взлетят до небес.

Генерал-лейтенант полиции Михаил Черников рассказал журналу «За рулем», что предельный уровень цен на госномера будет фиксировать ФАС. На сегодняшний день известно, что за один номер владельцы авто должны платить не более 2 тысяч рублей.

При этом у россиян останется возможность заказать госномера и в ГИБДД. В таком случае надо заплатить госпошлину.

Елена Миронова