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Сколько человек заразит один коронавирусный больной, сказал эксперт
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Сколько человек заразит один коронавирусный больной, сказал эксперт
Заразность куда выше, чем у обычного гриппа
Один человек с подтвержденным COVID-19 способен инфицировать от двух до четырех человек, сообщает ИА DEITA.RU.
Такую статистику привел главный внештатный эпидемиолог российского Минздрава. Он также привел сравнение заразности коронавируса нового типа с привычным гриппом, пишет ТАСС.
«Очень важный еще показатель такой, как индекс воспроизводимости и индекс контагиозности, который составляет у коронавируса где-то 2-4%. То есть один больной человек может заразить от двух до четырех людей. Сезонный грипп имеет индекс воспроизводимости около 1,5%», – рассказал Николай Брико.
Также специалист отметил, что возбудитель еще выделяется даже после того, как человек выздоравливает, и пока ученые не выяснили, почему. Отдельно эпидемиолог озвучил прогноз насчет выхода заболеваемости в России на плато: есть вероятность, что это произойдет в ближайшие дни.