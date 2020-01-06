Сколько денег можно получить за рождение ребенка, сказали власти

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На сайте Госдумы опубликован полный список выплат для семей
с детьми, сообщает DEITA.RU.
В 2020 году некоторые выплаты для семей с детьми выросли в России. Об этом сообщили в Госдуме.
Так, с нового года вырос размер материнского капитала – до 466 617 рублей.
Кроме того, ежемесячные выплаты при рождении первого или второго ребенка смогут получить больше семей. Теперь выплаты положены тем семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума.
Декретные в 2020 году также вырастут. Минимальный размер составит 55 831 рубль, а максимальный – 332192 рублей.
Елена Миронова