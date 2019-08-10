Ясного солнечного утра в субботу десятого августа в Приморье не будет, сообщает DEITA.RU. В Примгидромете передают совсем иной прогноз.

Во всем крае утро придет с моросью, но без туманов. Затем в столице ожидается день без осадков, с юго-восточным ветром до семнадцати м/c скоростью и температурой до двадцати одного градуса. В Пригородной зоне более тепло: до двадцати пяти градусов.

На остальной территории местных жителей весь день будет сопровождать дождь, температура воздуха до двадцати восьми градусов и более спокойный южный ветер до одиннадцати м/с. На побережьях прохлады больше, в таких зонах ожидается до двадцати двух градусов.

Анастасия Туркова