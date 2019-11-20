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Сколько интернета нужно для учебы: учителя Арсеньева поделились своим опытом

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В Арсеньеве продолжаются этапы профессионального конкурса «Педагог года – 2019». В рамках состязания работники школьного, дошкольного и дополнительного образования города выступили на круглом столе  «Я медиа-учитель», сообщила DEITA.RU в управлении образования местной администрации.

Круглый стол в рамках конкурса «Педагог года – 2019»был организован в городской гимназии №7. Участники конкурса поделились с комиссией своим видением роли интернета в деятельности педагога и учеников, а также рассказали о том, какое место современный учитель должен занимать в информационном пространстве.

Оценивали мнение конкурсантов не только утвержденное жюри конкурса, но и начальник управления образования администрации города Тамара Ягодина и директор «Арсеньев Медиа Групп» Инна Кочергина.

Напомним, профессиональный конкурс «Педагог года – 2019» продлится в Арсеньеве в течение нескольких этапов, а лучших педагогов выявят в трех номинациях – в дошкольном, школьном и дополнительном образовании. Участникам конкурса предстоит пройти несколько серьезных испытаний. Ранее педагоги писали эссе, в котором отразили свой профессиональный опыт, успехи и неудачи.

Конкурс проводится для повышения престижа профессии воспитателя и учителя в городе. Подобные мероприятия во многих муниципалитетах Приморья проводятся по государственной программе «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы.

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