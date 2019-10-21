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«Сколько можно?» — ситуация возле детского сада обострилась

детская площадка, дети, детский сад, благоустройство

Жительница дальневосточной столицы обратила внимание на то, что возле детского сада местные жители устроили не только помойку, но еще и туалет, сообщает DEITA.RU. Видео, полное возмущений, неравнодушная гражданка прислала в редакцию.

По словам женщины, детский сад находится на Первой речке. Прямо за забором, где играют дети, уже образовалась стихийная помойка. Набросаны кучи грязи и мусора, валяются какие-то покрышки. Более того, стоят гаражи. Хозяевам несколько раз выносили предписание, прямо клеили объявления о том, что их нужно сносить. «За гаражами есть укромное местечко, куда все ходят в туалет. И все это возле детского сада!» — негодует женщина.

«Может быть мэрия с этим что-то сделает? Сколько можно?» — вопрошает неравнодушная жительница города.

Екатерина Брязгунова

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