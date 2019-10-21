Новости
Собственникам «аварийного» жилья дадут льготную ипотеку
21 Октябрь 2019, 10:21
«Исполнительные, но безмозглые» — приморские дорожники перестарались
21 Октябрь 2019, 10:05
Обновленные кассы похитили 190 млн
21 Октябрь 2019, 09:45
Этот специалист получает от 43 до 60 тысяч
21 Октябрь 2019, 09:30
«Сколько можно?» — ситуация возле детского сада обострилась
21 Октябрь 2019, 09:15
«Я ничего не должен» — скандал разгорелся в столичном автобусе
21 Октябрь 2019, 08:30
Сильный ветер и дождь ожидаются в регионе
21 Октябрь 2019, 07:30
Более десяти улиц останется без света в столице
21 Октябрь 2019, 06:30
«Сколько можно?» — ситуация возле детского сада обострилась
Жительница дальневосточной столицы обратила внимание на то, что возле детского сада местные жители устроили не только помойку, но еще и туалет, сообщает DEITA.RU. Видео, полное возмущений, неравнодушная гражданка прислала в редакцию.
По словам женщины, детский сад находится на Первой речке. Прямо за забором, где играют дети, уже образовалась стихийная помойка. Набросаны кучи грязи и мусора, валяются какие-то покрышки. Более того, стоят гаражи. Хозяевам несколько раз выносили предписание, прямо клеили объявления о том, что их нужно сносить. «За гаражами есть укромное местечко, куда все ходят в туалет. И все это возле детского сада!» — негодует женщина.
«Может быть мэрия с этим что-то сделает? Сколько можно?» — вопрошает неравнодушная жительница города.
Екатерина Брязгунова