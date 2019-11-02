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«Сколько можно?» — водители жалуются на ГИБДД
Последнее время ожидание инспекторов ГИБДД в случае аварии сильно затягивается, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет Autonews.
С наступлением холодного времени года на дорогах участились аварии. Если по тем или иным причинам, водители не могут оформить Европротокол и для оформления ДТП вызывают сотрудников ДПС, стражей порядка приходится очень долго ждать. Особенно это касается аварий, которые, к счастью, обошлись без пострадавших.
В Москве автомобилисты рассказывают, что ранним утром они попали в аварию, однако сотрудники ДПС прибыли только вечером. Общее время ожидания составило более девяти часов.
Стоит отметить, что в ГИБДД не отрицают проблему и советуют оформлять Европротоколы, а в пилотных регионах использовать приложение «Помощник ОСАГО».
Екатерина Брязгунова