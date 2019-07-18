Сколько алкоголя можно выпить вечером, чтобы утром садиться за руль и доехать до места назначения без неприятностей с ГИБДД, сообщает DEITA.RU.

Здесь сразу можно назвать два момента: знайте свой организм (свою меру) и не пейте много.

В среднем организм взрослого человека способен вывести сто грамм водки часа за четыре с половиной. Женский организм выводит алкоголь дольше, чем мужской, приблизительно в полтора раза. Если рюмка была выпита днем, к утру вы можете ни о чем не волноваться.

Двести грамм сорокоградусного алкоголя организм выведет примерно за 13 часов. Чем больше вы выпьете – тем дольше придется приходить в себя и восстанавливать концентрацию внимания. Поэтому, если утром вам нужно быть в дороге, алкоголь лучше употреблять совсем в небольших количествах.

Анастасия Туркова