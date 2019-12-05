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«Сколько наворуют?», - жители Владивостока рассказали про ВКАД
Проект кольцевой дороги во Владивостоке всерьез обсуждается не первый год. Еще на саммите АТЭС 2012 года тема ВКАД всплывала в кулуарных разговорах чиновников и управленцев всех мастей. С того момента «дорожный гигант» всплывал тут и там, становясь то инфоповодом, то аргументом в устах политиков. Спустя 7 лет деньги в проект федерального бюджета – на строительство моста на о. Русский через о. Елена – так и не заложены. Вот что думают жители Владивостока об этом:
«Будет здорово!»
«Я думаю, это разгрузит город»
«Вообще я не автомобилист, транспортом пользуюсь редко…но главное, чтобы город разгрузило, и общественнй транспорт ходил нормально»
«Ох, сколько наворуют…!»
«Я деньги и стоимость считать не хочу проекта такого, не мое это…однозначно ВКАД нужен!»
Евгений Черемухин