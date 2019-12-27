Сколько осталось жить россиянам

Через 15 лет средняя продолжительность жизни в России должна увеличится на шесть лет, сообщает DEITA.RU.

Служба госстатистики озвучила цифры ожидаемой продолжительности жизни в 2035 году. По данным, она должна составить около 79 лет. На сегодняшний день средний россиянин живет до 73 лет.

Служба отмечает, что данный прогноз опирается на средние исходные данные. Специалисты подчеркивают, что при более благоприятном исходе эти цифры могут составить 82 года. При «низком» сценарии – всего 75 лет, увеличившись незначительно.

Напомним, что на сегодняшний день, по словам статистов, средний россиянин живет 73,3 года.

Ранее ученые сообщали, что отсутствие вредных привычек, сбалансированное питание и умеренная физическая активность даже в пожилом возрасте способствуют увеличению качества и длительности жизни. Кроме того, продолжительность жизни зависит и от возраста – по статистике, женщины в среднем живут дольше мужчин.

Александра Маслова