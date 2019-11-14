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Сколько платить за ремонт машины после попадания в люк, сказал суд

люк

Часто ответчики, подрядчики или коммунальщики, винят во всем водителя – в итоге суды снижают суммы выплат, сообщает DEITA.RU.

Верхновный суд РФ вынес решение, которое поможет всем водителям. Речь идет о тяжбах с городскими коммунальщиками или подрядчиками мэрии: при попадании машины в яму или открытый люк.

Вурховный суд напомнил, что по закону владелец авто имеет право на 100% возмещение ущерба. При этом, если будет доказана грубая неосторожность водителя, которая привела к повреждению, то сумма возмещения может быть уменьшена. Однако доказывать неосторожность должен ответчик, а не наоборот.

Теперь суды будут принимать во внимание не столько длину тормозного пути, а наличие предупреждающих знаков перед ямами и люками.

Елена Миронова

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