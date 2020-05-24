Сколько платят водителю большегруза во Владивостоке

В среднем водитель грузовых авто во Владивостоке получает около 64 тысяч рублей в месяц, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказали специалисты сервиса Superjob, коллеги водителя из Хабаровска и Читы зарабатывают чуть меньше – 61 тысячу и 53 тысячи рублей соответственно.

При этом московские шоферы получают 85 тысяч, а водители грузовых авто в Санкт-Петербурге – 70 тысяч в месяц.

На этом фоне водители из приморской столицы зарабатывают довольно неплохо. В Новосибирске, Ростове-на-Дону и Челябинске на той же должности можно получать по 50 тысяч рублей. В Омске водители большегрузов и вовсе получают около 45 тысяч.

Напомним, что ранее DEITA.RU писала о том, что средняя зарплата начальника склада во Владивостоке составляет 72 тысячи рублей в месяц.